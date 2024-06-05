Для комфорта водителя и надежной работы авто: как выбрать правильную АЗС

В своем родном городе и районе мы хорошо знаем, чего стоит каждая АЗС, но в незнакомой местности легко встретить бензоколонку сомнительного уровня. Нередко завершается техническими проблемами типа промывки топливной системы, а то и ремонта двигателя.

Универсальный рецепт для водителя на случай – искать автозаправочный комплекс известной всеукраинской сети, флаги которой будут гарантией качественного топлива и соответствующего сервиса. Но такие АЗК не везде, и часто приходится выбирать среди неизвестных локальных брендов.

Издалека: стелла с ценами

Пожалуй, в ситуации, когда вы ищете прежде всего горючее надлежащего качества, сами цены не будут иметь принципиального значения. Но чем больше позиций на потолке, тем серьезнее можно считать АЗС: наличие собственных фирменных сортов топлива и реагента Add Blue – признак высокого класса. Важно также и состояние самой потолки: если краски выгорели на солнце, а пленка оформления начала отклеиваться от основания, значит, у компании нет средств на обновление сооружения. Следовательно, и ее способность закупать качественные нефтепродукты тоже под вопросом.

Вблизи: здания и территория

Наверное, вы хорошо знаете, как выглядят АЗС достойного уровня, поэтому ищите на неизвестной станции отличия: травку между плитками покрытия и под бордюрами, выбоины в самих плитках или в асфальте, выцветшие и запыленные надписи, неубранный вовремя мусор, табличку "Не работает" на отдельных пистолетах. Если это есть, такую заправку лучше обойти. Положительные признаки – большое количество машин, причем не только у колонок, но и на парковке. Это значит, что здесь не только заправляются, но и отдыхают путники – то есть хороший сервис и в целом безопасно.

Изнутри: люди и машины

Рассмотрите, как выглядит персонал станции. Хорошо, если они одеты в униформу (чистую!), здороваются первыми и вежливо общаются с клиентами. Не один, а несколько ребят-заправщиков тоже будут хорошим признаком, а наличие охранника – это вообще более высокий уровень, поскольку в наше время их держат совсем нечасто. Вы не должны ждать, пока появится кассир, и заправщик, если нет других машин, должен подойти к вашему баку без задержек.

Дополнительные услуги

Мощным аргументом за ту или иную АЗС будет наличие на ней дополнительных услуг: магазин с продуктами и аксессуарами, кофемашина, работающий туалет и т.д. Признак должного класса – колонка с воздухом для подкачки шин и пылесосом, в помещении – зарядки для гаджетов. Особой темой является заведение питания, потому что если оно есть, значит, администрация имеет немалые финансовые возможности, а главное – желает задержать у себя клиентов на более длительный срок. Это верный признак того, что на качестве нефтепродуктов здесь не экономят.

Кратко

Если на маршруте АЗС с положительными маркерами вам не случается, не спешите заправиться где угодно. Не поленитесь спросить у местных водителей, какая заправка имеет лучшую репутацию. Известную сетевую АЗС можно поискать через корпоративный сайт, на которых обычно дается карта расположения станций данного бренда. В конце концов, если край необходимо долить в бак бензина или дизеля, а рядом только подозрительные заправки, не покупайте много горючего – чтобы после встречи с хорошим АЗК заправиться до полного и разбавить подозрительное топливо гарантированно качественным.