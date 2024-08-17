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Комфортно і безпечно: як правильно сидіти за кермом авто

Фото: як правильно сидіти за кермом авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Здавалось би, про комфорт водія давно подбали конструктори автомобілів і стилісти з інтер’єрів. Але ж ні, усі досягнення ергономіки може перекреслити сам драйвер, просто неправильно влаштувавшись на своєму місці. Кілька наших підказок допоможуть сісти за кермом правильно.

Про те, від чого залежить зручна і безпечна посадка водія, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autobild і Motor.

Неправильна посадка за кермом – це не тільки дискомфорт, це і питання безпеки: неправильне розташування заважає безпечно керувати машиною. Це непомітно під час повсякденного користування машиною, але проблема може проявитись в екстремальній ситуації, коли знадобиться  швидко щось об’їхати чи загальмувати.

Чому це так важливо  

Не слід плутати два поняття зручності – зручно сидіти в кріслі і зручно керувати машиною. Те, що у водія не має зводити спину і затікати шия, зрозуміло і без нагадувань. Але більш важливо, щоб він не тягнувся до кнопок, не переводив погляд від дороги чи не нахиляв вимушено голову, аби щось побачити навколо машини чи на панелях керування.

А ще правильна посадка водія – і пасажирів, до речі, теж, - впливає на ефективне і безпечне спрацювання систем безпеки. Наприклад, при неправильному розташуванні тіла людини ремені безпеки та подушки SRS у випадку аварії можуть завдати додаткових травм.

Як правильно сидіти за кермом

Сучасні автомобілі мають цілий набір регулювань, і це не тільки данина моді – кожне налаштування допомагає влаштуватись максимально правильно.

Відстань від керма. Починайте з рук – якщо покласти зап'ястя на верх керма, лікті мають бути трохи зігнуті, на 10 – 15 градусів. Спина при цьому має бути притиснута до спинки крісла. Якщо сісти ближче чи далі від керма, не буде змоги швидко обертати її при потребі швидко оминути перешкоду на дорозі.

Відстань від педалей. При натиснутій до упору педалі гальм чи зчеплення  коліно має залишатись частково зігнутим. Так нога менше втомлюється, а ще у випадку лобового зіткнення напівзігнута нога не отримає тяжких переломів. Дуже зігнуті ноги теж погано, бо це заважає швидко переносити їх з педалі на педаль при потребі швидкої реакції на ситуацію.

Огляд з-за керма. Регулювання крісла за висотою є не в усіх машинах, проте змога сісти правильно для людини більш-менш типової комплекції є завжди. Все просто: за природнього положення голови лінія очей має бути паралельною дорозі. При цьому треба бачити всі показання та лампи на панелі приладів.

 Маємо зауважити, що водій нетипово високого чи навпаки, малого зросту може зазнавати труднощів при розташуванні за кермом, адже в крайніх положеннях налаштувань ергономіка деяких моделей може хибити.

Коротко

Може бути, що сидіти правильно вам спочатку не сподобається. Звичка справді має велике значення, навіть якщо це звичка погана – наприклад, притискуватись грудьми до керма чи навпаки, тягнутись прямими руками до керма. Тож перші кілька поїздок "по-новому" доведеться звикати, але будьте певні, що потім ви будете дивуватись, чому не сиділи так раніше.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, на що впливає cалонний фільтр і коли його потрібно міняти.

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