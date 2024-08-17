Комфортно и безопасно: как правильно сидеть за рулем авто

Неправильная посадка за рулем – это не только дискомфорт, это и вопрос безопасности: неправильное расположение мешает безопасному управлению машиной. Это незаметно во время повседневного использования машины, но проблема может проявиться в экстремальной ситуации, когда понадобится быстро что-то объехать или затормозить.

Почему это так важно

Не следует путать два понятия удобства – удобно сидеть в кресле и удобно управлять машиной. То, что у водителя не должно сводить спину и затекать шея, понятно и без напоминаний. Но более важно, чтобы он не тянулся к кнопкам, не переводил взгляд от дороги или не наклонял вынужденно голову, чтобы увидеть вокруг машины или на панелях управления.

А еще правильная посадка водителя – и пассажиров, кстати, тоже – влияет на эффективное и безопасное срабатывание систем безопасности. Например, при неправильном расположении тела человека ремни безопасности и подушки SRS в случае аварии могут нанести дополнительные травмы.

Как правильно сидеть за рулем

У современных автомобилей есть целый набор регулировок, и это не только дань моде – каждая настройка помогает устроиться максимально правильно.

Расстояние от руля. Начинайте с рук – если положить запястье на верх руля, локти должны быть немного изогнуты, на 10 – 15 градусов. Спина при этом должна быть прижата к спинке кресла. Если сесть поближе или дальше от руля, не будет быстро вращать ее при необходимости быстро обойти препятствие на дороге.

Расстояние от педалей. При нажатой до упора тормозной педали или сцеплении колено должно оставаться частично изогнутым. Так нога меньше устает, а еще в случае лобового столкновения полусогнутая нога не получит тяжелых переломов. Очень изогнутые ноги тоже плохо, потому что это мешает быстро переносить их с педали на педаль при необходимости быстрой реакции на ситуацию.

Обзор из-за руля. Регулировка кресла по высоте есть не во всех машинах, однако возможность сесть правильно для человека более или менее типичной комплекции всегда. Все просто: при естественном положении головы линия глаз должна быть параллельной дороге. При этом следует видеть все показания и лампы на панели приборов.

Должны заметить, что водитель нетипично высокого или наоборот, малого роста может испытывать трудности при расположении за рулем, ведь в крайних положениях настроек эргономика некоторых моделей может уязвить.

Кратко

Может быть, что сидеть правильно вам поначалу не понравится. Привычка имеет большое значение, даже если это привычка плохая – например, прижиматься грудью к рулю или наоборот, тянуться прямыми руками к рулю. Итак, первые несколько поездок "по-новому" придется привыкать, но будьте уверены, что потом вы будете удивляться, почему не сидели так раньше.