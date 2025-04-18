Комфортна весна закінчується? Яку погоду чекати після Великодня і коли похолодання

Де найближчим часом можуть бути дощі

За словами експерта, найближчими днями у більшості областей України погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску.

"Проте на вихідні (19-20 квітня, - Ред.) у західних областях, а у понеділок (21 квітня, - Ред.) - місцями також на південному сході країни, буде панувати атмосферний фронт. Він зумовить нестійку погоду з короткочасними дощами різної інтенсивності", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що йдеться про дощі "характеру теплого періоду - нетривалі й місцями з грозами".

"Подекуди вночі на Закарпатті та Прикарпатті навіть значні дощі можуть бути", - додала представниця УкрГМЦ.

Якою буде температура повітря вночі та вдень

Птуха повідомила, що "поки що над Україною розташовується тепла повітряна маса, яка забезпечує нам досить високий температурний фон".

Так, вночі в середньому очікується від 7 до 12 градусів тепла.

Вдень у більшості областей України - від 19 до 24 градусів за Цельсієм.

Дещо прохолодніше (14-20°C) буде:

у Карпатах;

на узбережжі морів;

у західних областях (які перебуватимуть під впливом атмосферного фронту).

Коли прийде похолодання та в які регіони

Згідно з інформацією синоптика, "комфортна погода - з такими показниками й практично без опадів - утримається до 24 квітня".

Проте пізніше "процеси вже будуть змінюватись", тому що змінюватимуться повітряні потоки.

"Зараз у нас переважно з півдня надходить тепле повітря, а там вже буде - з північного заходу", - пояснила експерт.

За її словами, вже впродовж 25-28 квітня в Україні очікується поступове зниження температури (і вночі, і вдень) - починаючи із західних областей (і переходячи поступово до північних).

"На 5-10 градусів у порівнянні з попередньою градацією", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Вітер при цьому також буде змінюватись.

"Можуть надходити атмосферні фронти. Під час проходження атмосферних фронтів може бути певне посилення вітру. Але про якісь конкретні показники із такою завчасністю поки що говорити не можна", - підсумувала Птуха.