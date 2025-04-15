Комерційний продаж державного газу "Укрнафтою" потребує втручання уряду, - експерт

Частина газу державного видобутку, який мав би йти на забезпечення населення та критичної інфраструктури, продається на аукціонах комерційним структурам.

Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Energy Lawyer .

За його словами, ситуація, викладена народним депутатом Олексієм Гончаренком, свідчить про системну проблему, яка потребує не лише реакції менеджменту "Укрнафти", а й урядового втручання.

"Газ, який мав би використовуватися для забезпечення населення і роботи критичної інфраструктури, розпродається маловідомим комерційним структурам на публічних торгах", - наголосив Трохимець.

Юрист підкреслив, що відповідна постанова уряду прямо зобов’язує спрямовувати весь державний газ на потреби населення, зокрема на виробництво тепла та електроенергії. Проте на практиці, за його словами, маємо зовсім іншу ситуацію.

"Питання просте і зрозуміле: на якій підставі державна компанія "Укрнафта" дозволяє собі ігнорувати пряму урядову постанову? Чому державні ресурси продаються третім особам замість того, щоб використовуватися за прямим призначенням – на потреби українців?", - зазначив Трохимець.

Він також нагадав, що така практика стає особливо неприйнятною в умовах підготовки до нового складного опалювального сезону.

"Це питання не риторичне і не політичне. Це питання законності, відповідальності і майбутнього нашої країни", - підкреслив Трохимець.

Він закликав Кабінет Міністрів публічно пояснити підстави такої політики щодо державного ресурсу.

"Закон один для всіх і має бути виконаний усіма без винятку", - резюмував експерт.

Нагадаємо, економіст Олексій Кущ розкритикував "Нафтогаз". За його словами, замість формування запасів газу компанія займалася демпінгом для захоплення ринку приватних споживачів.