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Коммерческая продажа государственного газа "Укрнафтой" требует вмешательства правительства, - эксперт

Вторник 15 апреля 2025 17:32
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Коммерческая продажа государственного газа "Укрнафтой" требует вмешательства правительства, - эксперт Фото: коммерческая продажа государственного газа "Укрнафтой" требует вмешательства правительства (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Часть газа государственной добычи, который должен идти на обеспечение населения и критической инфраструктуры, продается на аукционах коммерческим структурам.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Energy Lawyer.

По его словам, ситуация, изложенная народным депутатом Алексеем Гончаренко, свидетельствует о системной проблеме, которая требует не только реакции менеджмента "Укрнафты", но и правительственного вмешательства.

"Газ, который должен использоваться для обеспечения населения и работы критической инфраструктуры, распродается малоизвестным коммерческим структурам на публичных торгах", - подчеркнул Трохимец.

Юрист подчеркнул, что соответствующее постановление правительства прямо обязывает направлять весь государственный газ на нужды населения, в частности на производство тепла и электроэнергии. Однако на практике, по его словам, имеем совсем другую ситуацию.

"Вопрос простой и понятный: на каком основании государственная компания "Укрнафта" позволяет себе игнорировать прямое правительственное постановление? Почему государственные ресурсы продаются третьим лицам вместо того, чтобы использоваться по прямому назначению - на нужды украинцев?", - отметил Трохимец.

Он также напомнил, что такая практика становится особенно неприемлемой в условиях подготовки к новому сложному отопительному сезону.

"Это вопрос не риторический и не политический. Это вопрос законности, ответственности и будущего нашей страны", - подчеркнул Трохимец.

Он призвал Кабинет Министров публично объяснить основания такой политики в отношении государственного ресурса.

"Закон один для всех и должен быть выполнен всеми без исключения", - резюмировал эксперт.

Напомним, экономист Алексей Кущ раскритиковал "Нафтогаз". По его словам, вместо формирования запасов газа компания занималась демпингом для захвата рынка частных потребителей.

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