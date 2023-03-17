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Комендантську годину у Києві скорочують: як працюватимуть магазини і транспорт

Фото: через скорочення комендантської години у Києві довше працюватимуть магазини і транспорт (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві планують скоротити комендантську годину з 00:00 26 березня. Разом з цим у столиці продовжать роботу громадського транспорту та магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, метрополітен та наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше.

До того ж, магазини, торговельні центри та ресторани також продовжать свою роботу - з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Окрім того, у Київській області комендантську годину теж скоротять. Її тривалість буде такою ж, як і у столиці.

РБК-Україна повідомляло, що у столиці з 26 березня можуть скоротити комендантську годину так, що вона триватиме з 00:00 до 05:00.

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КиївКиївська областьКомендантська година