В Черкаській області скорочують комендатську годину

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, часові межі будуть такими: 00:00 - 4:00" ,- йдеться в повідомленні.

Очільник Черкаської ОВА нагадав, що в такий час заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях. За винятком тільки якщо потрібно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.