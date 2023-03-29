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В Черкасской области сокращают комендантский час

Фото: комендантский час в Черкасской области сократят (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Комендантский час в Черкасской области сократят. Нововедения начнут действовать с 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, временные границы будут следующими: 00:00 - 4:00", - говорится в сообщении.

Глава Черкасской ОВА напомнил, что в такое время запрещено быть на улице и в других общественных местах. Исключением может быть только необходимость пройти в укрытие при объявлении воздушной тревоги.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области сокращают комендантский час с 29 марта.

Также напомним, что в Херсонской области с 24 марта сократили продолжительность комендантского часа.

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ЧеркассыКомендантский час