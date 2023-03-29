В Черкасской области сокращают комендантский час

"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, временные границы будут следующими: 00:00 - 4:00", - говорится в сообщении.

Глава Черкасской ОВА напомнил, что в такое время запрещено быть на улице и в других общественных местах. Исключением может быть только необходимость пройти в укрытие при объявлении воздушной тревоги.