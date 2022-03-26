Из-за комендантского часа отменили два поезда Киев - Львов. Рейс на Перемышль состоится

Из-за усиленного комендантского часа в Киеве, который действует с 20:00 26 марта до 07:00 28 марта, могут быть внесены изменения в график поездов. Уже известно об отмене двух рейсов на Львов.

В частности, в этот период вход на ж/д вокзалы Киева и посадка на поезда будет разрешена только транзитным пассажирам и тем, кто попал на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Кроме того, временно не будут ходить рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов. Поезд №715 в Перемышль будет курсировать по графику, посадка возможна в том числе на промежуточных станциях.