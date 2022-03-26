UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за комендантского часа отменили два поезда Киев - Львов. Рейс на Перемышль состоится

Фото: два Интерсити из Киева во Львов отменили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за усиленного комендантского часа в Киеве, который действует с 20:00 26 марта до 07:00 28 марта, могут быть внесены изменения в график поездов. Уже известно об отмене двух рейсов на Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В частности, в этот период вход на ж/д вокзалы Киева и посадка на поезда будет разрешена только транзитным пассажирам и тем, кто попал на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Кроме того, временно не будут ходить рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов. Поезд №715 в Перемышль будет курсировать по графику, посадка возможна в том числе на промежуточных станциях.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" запустила продажу билетов на рейс до польского Перемышля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныця