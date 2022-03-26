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Через комендантську годину скасували два поїзди Київ - Львів. Рейс на Перемишль відбудеться

Фото: два Інтерсіті з Києва до Львова скасували (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через посилену комендантську годину в Києві, яка діє з 20:00 26 березня до 07:00 28 березня, можуть бути внесені зміни в графік поїздів. Вже відомо про скасування двох рейсів на Львів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, в цей період вхід на залізничні вокзали Києва і посадка на поїзди буде дозволена лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Крім того, тимчасово не ходитимуть рейси Інтерсіті+ №717 та №743 з Києва до Львова. Поїзд № 715 до Перемишля курсуватиме за графіком, посадка можлива в тому числі на проміжних станціях.

Нагадаємо, цього тижня "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на рейс до польського Перемишля.

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КиївУкрзалізниця