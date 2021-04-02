Комендантский час, закрытые парки и встречи на час: какие ограничения вводят в Молдове

Так, в самых крупных городах страны - Кишиневе и Бельцах - вводят комендантский час. С 23:00 до 5:00 гражданам будет запрещено находиться за пределами своих квартир или домов. Запрет не будет касаться тех, кто идет с/на работу, возвращается из аэропорта или вокзала, а также их встречающих. Также разрешено во время комендантского часа выходить в аптеку или для обращения за медицинской помощью. При этом в случае нахождения на улице во время комендантского часа необходимо будет предоставить патрулю документы от работодателя или заявление о личной ответственности за нахождение вне дома в комендантский час.

При выходе на улицу во всех населенных пунктах Молдовы граждане должны иметь при себе удостоверение личности.

На время чрезвычайного положения запрещено находиться в парках, лесах, на спортивных и игровых площадках в черте населенных пунктов.

Государственные и частные предприятия должны сократить до 30% число сотрудников, присутствующих на рабочих местах. Это правило не касается производственных предприятий и предприятий в сфере услуг.

Встречи и собрания разрешено проводить не более часа. При этом максимальное число присутствующих будет рассчитываться исходя из площади - не более одного человека на 4 квадратных метра.

Также в Молдове будут запрещены торжественное проведение свадеб в ЗАГСах - на росписи могут присутствовать лишь молодожены. Запрещено проведение митингов, протестов и других массовых мероприятий.

Поставщики коммунальных услуг не будут отключать частных лиц от электричества, газа, отопления или воды в случае задолженности, а также начислять пеню. До 30 мая будет действовать мораторий на большинство госупроверок.