Комендантська година, закриті парки і зустрічі на годину: які обмеження вводять в Молдові

Так, в найбільших містах країни - Кишиневі та Бєльцях - вводять комендантську годину. З 23:00 до 5:00 громадянам буде заборонено перебувати за межами своїх квартир або будинків. Заборона не буде стосуватися тих, хто йде на роботу, повертається з аеропорту або вокзалу, а також тих, хто їх зустрічає. Також дозволено під час комендантської години виходити в аптеку або для звернення за медичною допомогою. При цьому у разі знаходження на вулиці під час комендантської години необхідно буде надати патрулю документи від роботодавця або заяву про особисту відповідальність за перебування поза домівкою в комендантську годину.

При виході на вулицю в усіх населених пунктах Молдови громадяни повинні мати при собі посвідчення особи.

На час надзвичайного стану заборонено перебувати в парках, лісах, на спортивних та ігрових майданчиках у межах населених пунктів.

Державні та приватні підприємства повинні скоротити до 30% кількість працівників, присутніх на робочих місцях. Це правило не стосується виробничих підприємств і підприємств у сфері послуг.

Зустрічі та зібрання дозволено проводити не більше години. При цьому максимальне число присутніх буде розраховуватися виходячи з площі - не більше однієї людини на 4 квадратних метрів.

Також у Молдові будуть заборонені урочисте проведення весіль в РАЦСах - на розпису можуть бути присутні лише молодята. Заборонено проведення мітингів, протестів та інших масових заходів.

Постачальники комунальних послуг не будуть відключати приватних осіб від електрики, газу, опалення або води у разі заборгованості, а також нараховувати пеню. До 30 травня буде діяти мораторій на більшість держперевірок.