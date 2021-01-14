ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Комендантский час и самоизоляция. Франция усиливает карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней. Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFM TV.

Так, комендантский час во Франции начнет действовать с 16 января. Он будет действовать с 18:00 до 6:00.

"Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всей территории страны. Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - заявил премьер.

Самые читаемые новости

Кроме того, с 18 января иностранцы, которые будут прибывать во Францию из стран за пределами ЕС, будут обязаны пройти недельный карантин.

"Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил премьер.

Напомним, правительство Франции планирует ускорить вакцинацию населения.

Кроме того, правительство Франции не позволит ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев COVID.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранцияКарантинКоронавирус