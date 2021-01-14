Комендантский час и самоизоляция. Франция усиливает карантин

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней. Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFM TV.

Так, комендантский час во Франции начнет действовать с 16 января. Он будет действовать с 18:00 до 6:00.

"Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всей территории страны. Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - заявил премьер.

Кроме того, с 18 января иностранцы, которые будут прибывать во Францию из стран за пределами ЕС, будут обязаны пройти недельный карантин.

"Мы собираемся усилить контроль на границах. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил премьер.

Напомним, правительство Франции планирует ускорить вакцинацию населения.

Кроме того, правительство Франции не позволит ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев COVID.