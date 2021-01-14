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Комендантська година і самоізоляція. Франція посилює карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину на 15 днів. Також будуть посилені умови в'їзду для іноземців.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає BFM TV.

Так, комендантська година у Франції почне діяти з 16 січня. Він діятиме з 18:00 до 6:00.

"Коронавірус продовжує стрімко поширюватися по всій території країни. Ми вважаємо за необхідне ввести на всій території з 16 січня комендантську годину з 18:00 як мінімум на 15 днів", - заявив прем'єр.

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Крім того, з 18 січня іноземці, які будуть прибувати до Франції з країн за межами ЄС, будуть зобов'язані пройти тижневий карантин.

"Ми збираємося посилити контроль на кордонах. З понеділка всі прибувають у Францію з країн за межами ЄС повинні будуть здати тест на коронавірус перед вильотом". "Також вони повинні будуть здати у Франції повторний тест і пройти тижневий карантин", - додав прем'єр.

Нагадаємо, уряд Франції планує прискорити вакцинацію населення.

Крім того, уряд Франції не дозволить ресторанам відкритися 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще кілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків COVID.

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