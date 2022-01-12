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Комендантский час и никаких собраний: Тунис снова усиливает карантин

Автор: Сергей Пышкин

На фоне стремительного распространения коронавируса - Тунис в очередной раз усиливает карантинные ограничения. В стране вернули комендантский час и запретили собрания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Тунис возвращает ночной комендантский час и запрещает все сборы на две недели. Новые правила вступают в силу уже с завтрашнего дня.

Правительство утверждает, что соответствующие ограничения были введены для сдерживания стремительного распространения коронавируса, впрочем, критики убеждены в том, что они были направлены для сдерживания протестов.

Новый комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00 каждую ночь.

В то же время некоторые из политических партий Туниса также присоединились к критике действующего президента страны Каиса Саида, обвиняя его в том, что он восстанавливает ограничения из-за политических мотивов.

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ТунисКарантинКоронавирус