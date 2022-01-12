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Комендантська година та жодних зібрань: Туніс знову посилює карантин

Автор: Сергій Пишкін

На тлі стрімкого поширення коронавірусу - Туніс вкотре посилює карантинні обмеження. В країні повернули комендантську годину й заборонили зібрання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Туніс повертає нічну комендантську годину й забороняє усі збори на два тижні. Нові правила набирають чинності вже з завтрашнього дня.

Уряд стверджує, що відповідні обмеження були введені для стримання стрімкого поширення коронавірусу, втім, критики переконані у тому, що вони були спрямовані для стримування протестів.

Нова комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00 щоночі.

Водночас деякі з політичних партій Тунісу також приєдналися до критики чинного президента країни Каїса Саїда, звинувачуючи його у тому, що він відновлює обмеження через політичні мотиви.

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