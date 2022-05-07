Комендантский час в Киевской области: будет ли ужесточение на 9 мая

В Киевской области продлили комендантский час с 8 по 15 мая. Ежедневно он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"Однако подчеркиваем, в ближайшие дни украинцы будут чтить память погибших во время Второй мировой войны. В этом году мы вынуждены это делать в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Наш враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам", - пишет Павлюк.
Глава Киевской ОВА призвал местных быть особенно бдительными в эти дни и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Во время комендантского часа запрещено:
Исключение - наличие специального пропуска и удостоверения личности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с приближением праздника Дня победы ряд регионов Украины решили усилить меры безопасности. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ближайшими днями. Издание собрало всю актуальную информацию о том, где сменится комендантский час.
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