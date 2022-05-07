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Комендантский час в Киевской области: будет ли ужесточение на 9 мая

Фото: комендантский час в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области продлили комендантский час с 8 по 15 мая. Ежедневно он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Однако подчеркиваем, в ближайшие дни украинцы будут чтить память погибших во время Второй мировой войны. В этом году мы вынуждены это делать в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Наш враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам", - пишет Павлюк.

Глава Киевской ОВА призвал местных быть особенно бдительными в эти дни и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Во время комендантского часа запрещено:

  • находиться на улице и других общественных местах;
  • перемещаться транспортом или же пешком.

Исключение - наличие специального пропуска и удостоверения личности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с приближением праздника Дня победы ряд регионов Украины решили усилить меры безопасности. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ближайшими днями. Издание собрало всю актуальную информацию о том, где сменится комендантский час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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