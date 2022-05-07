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Комендантська година у Київській області: чи буде посилення на 9 травня

Фото: комендантська година у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області продовжили комендантську годину з 8 по 15 травня. Щодня вона розпочинатиметься о 22:00 та закінчуватиметься вже о 5:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Проте наголошуємо, найближчими днями українці вшановуватимуть пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Цьогоріч ми змушені це робити в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Наш ворог продовжує наносити ракетні удари по українським містам та селах", - пише Павлюк.

Голова Київської ОВА закликав місцевих бути особливо пильними в ці дні та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Під час комендантської години заборонено:

  • перебувати на вулиці й інших громадських місцях;
  • переміщатися транспортом або ж пішки.

Виключення - наявність спеціальної перепустки й посвідчення особи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з наближенням свята Дня перемоги низка регіонів України вирішили посилити заходи безпеки. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Видання зібрало усю актуальну інформацію про те, де зміниться комендантська година.

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