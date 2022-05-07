Комендантский час в Харьковской области: будут ли ужесточать ограничения на 9 мая

Комендантский час в Харьковской области на 8-9 мая не будет меняться. Однако, местным запрещено посещать места чествования погибших во время Второй мировой войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 по 6:00 утра", - пишет Синєгубов.
Из-за регулярных обстрелов Харьковской области, ОВА ограничила доступ людей к местам чествований погибших во время Второй мировой войны.
"Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме", - отметил Синегубов.
Также глава ОВА призвал не выходить на улицы без необходимости и ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с приближением праздника Дня победы ряд регионов Украины решили усилить меры безопасности. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Издание собрало всю актуальную информацию о том, где сменится комендантский час.
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