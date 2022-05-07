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Комендантська година у Харківській області: чи посилюватимуть обмеження на 9 травня

Фото: комендантська година у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Комендантська година у Харківській області на 8-9 травня не змінюватиметься. Однак, місцевим заборонено відвідувати місця вшанування загиблих під час Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На період Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години в Харківській області не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку", - пише Синєгубов.

Через регулярні обстріли Харківської області, ОВА обмежила доступ людей до місць вшанувань загиблих під час Другої світової війни.

"Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі", - зауважив Синєгубов.

Також голова ОВА закликав не виходити на вулиці без потреби й в жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з наближенням свята Дня перемоги низка регіонів України вирішили посилити заходи безпеки. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Видання зібрало усю актуальну інформацію про те, де зміниться комендантська година.

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