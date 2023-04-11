Комендантский час и служба в церквях: как Киев будет праздновать Пасху

В Киеве во время Пасхальных праздников не будут менять время комендантского часа. Горожан призывают предпочесть просмотр богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения", - говорится в заявлении.

В связи с чем в мэрии просят жителей столицы предпочесть трансляции богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00.

В КГГА также обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских телеканалах и через Интернет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине во время празднования Пасхи усилят меры безопасности.

Добавим, также РБК-Украина сообщало, отменят ли комендантский час в областях на Пасху.

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