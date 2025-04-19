UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Комбінований удар по Одеській області: у ДСНС показали відео наслідків

Фото: у ДСНС розповіли про наслідки російьскої атаки на Одеську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російської повітряної атаки на Одеську область були пожежі, які вогнеборці вже загасили. Під удар потрапили цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області (ДСНС).

Надзвичайники розповіли про наслідки російського обстрілу Одеської області, а також оприлюднили відео.

Як поінформували у ДСНС, в результаті ворожого обстрілу руйнувань зазнали фермерські господарства.

"Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда", - йдеться в повідомленні надзвичайників.

У ДСНС також акцентували, що обійшлося без постраждалих або жертв.

Комбінований обстріл Одеської області

Нагадаємо, напередодні ввечері, 18 квітня, Одеська область зазнала ворожого комбінованого повітряного удару з боку росармії. Для ударів по регіону російські загарбники застосували балістику та крилаті ракети.

У моніторингових групах розповідали, зокрема, про рух ракет ворога у бік міста Татарбунари. Додамо, також повідомлялося, що перед обстрілом фіксувався підводний ракетоносій РФ в акваторії Чорного моря.

Додамо, вже вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі масованої дронової атаки з боку російських окупантів. У мережі писали про роботу ППО у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДСНСАтака дронівРакетна атака