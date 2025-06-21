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Комбінований удар по Кременчуку: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

Субота 21 червня 2025 11:19
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Комбінований удар по Кременчуку: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу Фото: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу Кременчука (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Армія РФ сьогодні вночі, 21 червня, атакувала Україну сотнями ударних безпілотників, а також крилатими і балістичними ракетами. Основний удар прийшовся по Кременчуку Полтавської області. У ДСНС показали фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку на Полтавщину. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", - зазначили у ДСНС.

Комбінований удар по Кременчуку: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

Також повідомляється, що в результаті обстрілу одна людина зазнала травм середньої тяжкості, ліквідація наслідків обстрілу триває.

Комбінований удар по Кременчуку: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

Обстріл росіянами Кременчука

Нагадаємо, що окупанти в ніч на 21 червня здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області. Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

Комбінований удар по Кременчуку: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами ППО, але кілька влучань все ж завдали шкоди. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що постраждали житлові квартали – пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, вибито вікна і зруйновано автомобілі.

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