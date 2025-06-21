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Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

Суббота 21 июня 2025 11:19
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Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела Фото: в ГСЧС показали фото последствий обстрела Кременчуга (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Армия РФ сегодня ночью, 21 июня, атаковала Украину сотнями ударных беспилотников, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Основной удар пришелся по Кременчугу Полтавской области. В ГСЧС показали фото последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Сегодня ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях", - отметили в ГСЧС.

Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

Также сообщается, что в результате обстрела один человек получил травмы средней тяжести, ликвидация последствий обстрела продолжается.

Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

Обстрел россиянами Кременчуга

Напомним, что оккупанты в ночь на 21 июня осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Кременчугу Полтавской области. Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.

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