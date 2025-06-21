Комбинированный удар по Кременчугу: в ГСЧС показали фото последствий обстрела

Армия РФ сегодня ночью, 21 июня, атаковала Украину сотнями ударных беспилотников, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Основной удар пришелся по Кременчугу Полтавской области. В ГСЧС показали фото последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Сегодня ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что в результате обстрела один человек получил травмы средней тяжести, ликвидация последствий обстрела продолжается.

Обстрел россиянами Кременчуга

Напомним, что оккупанты в ночь на 21 июня осуществили массированную ракетно-дроновую атаку по Кременчугу Полтавской области. Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.