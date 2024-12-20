Комбінований удар: у Києві назвали кількість ракет, що летіли на місто

Збройні сили РФ близько 07:00 ранку 20 грудня нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Всього було випущено вісім ракет.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.
"Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - повідомив він.
За його словами, внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.
Голосіївському районі:
Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.
За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.
Солом’янський район:
Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.
Шевченківський район:
Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.
Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.
Нагадаємо, раніше в КМДА оприлюднила фото наслідків ракетного удару по Києву 20 грудня.
Напередодні Володимир Путін заявив, що хотів би завдати удару по Києву балістичною ракетою, яку він називає "Орєшніком", і подивитися, чи впорається ППО.
У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав Путіна "довбойобом". "Люди гинуть, а йому "цікаво"... Довбойоб", - написав президент.