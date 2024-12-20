Комбінований удар: у Києві назвали кількість ракет, що летіли на місто

"Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - повідомив він.

За його словами, внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.

Голосіївському районі:

Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.

Солом’янський район:

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район:

Виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.