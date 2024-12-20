Комбинированный удар: в Киеве назвали количество ракет, летевших на город

Вооруженные силы РФ около 07:00 утра 20 декабря нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Всего было выпущено восемь ракет.
Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"Предварительно, враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23", - сообщил он.
По его словам, в результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.
Голосеевском районе:
Повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Информация уточняется.
По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно есть заблокированные люди). Предварительно пострадало 2 человека, которые были госпитализированы.
Соломенский район:
В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавших не обнаружено.
Шевченковский район:
Возник пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.
Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.
Напомним, ранее в КГГА обнародовала фото последствий ракетного удара по Киеву 20 декабря.
Накануне Владимир Путин заявил, что хотел бы нанести удар по Киеву баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", и посмотреть, справиться ли ПВО.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина "долбоебом". "Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбоеб", - написал президент.