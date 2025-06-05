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Комбинированный обстрел Харькова: горят многоэтажки и авто, есть раненые

Четверг 05 июня 2025 01:42
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Комбинированный обстрел Харькова: горят многоэтажки и авто, есть раненые Фото: в Харькове горят многоэтажки и авто, есть раненые (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 5 июня, атаковали Харьков ракетой и ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар в многоэтажке, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов", - отметил мэр Харькова.

По его словам, враг ударил по жилым многоэтажкам в Слободском районе города.

Терехов также сообщил, что всего было шесть попаданий вражеских беспилотников по Харькову. Один из них не разорвался, еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме зафиксирован удар по второму этажу.

Что известно о пострадавших

Сначала председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков, среди них есть 13-летний ребенок и пожилой мужчина. Отмечается, что им оказывается медицинская помощь.

Позже Синегубов отметил, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них беременная женщина.

По словам главы ОВА, по состоянию на 2:00 количество пострадавших в результате массированной атаки БПЛА возросло до 9 человек.

Удары россиян по Харькову

Напомним, вчера, 4 июня, российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе. Также 3 июня на выезде из Харькова, вблизи границы города и области, было зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Кроме того, 2 июня, по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

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