Комбіновані удари: у ГУР розповіли, чого чекати від росіян восени

"Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть", - заявив він.

Юсов додав, що якщо оцінювати, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим, чи легшим у сенсі забезпеченням енергетики - це насамперед питання до енергетиків та уряду.

"Засобів ППО та ПРО стало більше, з цієї точки зору Україна краще готова до атак. Але зрозуміло, що ураження за минулу осінь та зиму теж були значними", - заявив представник ГУР.

Масовані атаки минулої зими

Минулої осені та зими російські окупанти масово обстрілювали Україну. Росіяни використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників максимально пошкодити енергоінфраструктуру України, щоб залишити українців без тепла та світла. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Чого чекати українцям восени та взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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