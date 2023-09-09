Комбинированные удары: в ГУР рассказали, чего ждать от россиян осенью

"Могут ли быть удары? Могут быть. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированные чем прошлой зимой? Нет, не будут", - заявил он.

Юсов добавил, что если оценивать, будет ли этот осенне-зимний сезон тяжелее или легче в смысле обеспечения энергетики - это прежде всего вопрос к энергетикам и правительству.

"Средств ПВО и ПРО стало больше, с этой точки зрения Украина лучше готова к атакам. Но понятно, что поражения за прошлую осень и зиму тоже были значительными", - заявил представитель ГУР.

Массированные атаки прошлой зимой

Прошлой осенью и зимой российские оккупанты массово обстреливали Украину. Россияне использовали ракеты различных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков максимально повредить энергоинфраструктуру Украины, чтобы оставить украинцев без тепла и света. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Чего ждать украинцам осенью и зимой, будут ли отключения света – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .