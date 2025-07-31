Комбінована атака на Київ: є загибла та 27 поранених, зокрема діти та поліцейські

Так, Київ оговтується від комбінованої атаки. Ворог в ніч на 31 липня використав як ударні безпілотники, так і ракетне озброєння.

За словами мера Києва Віталія Кличка, столиця зазнала масштабного обстрілу, під час якого ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру та житлові райони.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше два десятки людей. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів.

Наразі йдеться про 27 постраждалих, 17 із яких медики госпіталізували.

"Серед поранених - і діти. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Частину госпіталізували до столичних лікарень", - зазначив Кличко.

В свою чергу міністр МВС Ігор Клименко повідомив у своєму телеграм-каналі, що Росія продовжує прицільно бити по мирних людях.

Він повідомив, що станом на 6:30 у Києві 1 загибла людина та більше 20 поранено. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Ще двох людей було врятовано з-під завалів.

За словами Клименка, до проведення пошуково-рятувальних робіт залучені сили ДСНС та поліції. Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає у проведенні рятувальних робіт.