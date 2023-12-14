Комбінація трьох факторів. Кулеба пояснив, що потрібно для перемоги України у війні

"Фактично, наші цілі залишаться досяжними у військовому відношенні доти, доки діятимуть три чинники: адекватна військова допомога, включаючи літаки, безпілотники, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та можливості дальньої дії, які дозволяють нам завдавати ударів глибоко в тилу ворога; швидкий розвиток промислового потенціалу у США та Європі, а також в Україні як для покриття військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи, та принциповий та реалістичний підхід до перспектив переговорів з Росією", - написав Кулеба.

За словами міністра, Росія може намагатися перевершити Україну числом, але правильна стратегія, планування та адекватна підтримка дозволять українцям завдати ефективних ударів у відповідь.

Крім того, Кулеба наголосив, що кожен долар допомоги Україні приносить зрозумілі дивіденди її партнерам щодо безпеки. А Україна змогла успішно дати відсіч російській агресії та запобігти катастрофічній ескалації в Європі ціною лише 3% від американського річного військового бюджету.