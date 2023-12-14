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Комбинация трех факторов. Кулеба объяснил, что нужно для победы Украины в войне

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Для победы Украины в войне с Россией необходима комбинация трех факторов - поставок оружия, в том числе дальнобойного, развитие военно-промышленного комплекса, принципиальный подход к теме переговоров с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs.

"Фактически, наши цели останутся достижимыми в военном отношении до тех пор, пока будут действовать три фактора: адекватная военная помощь, включая самолеты, беспилотники, противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды и возможности дальнего действия, которые позволяют нам наносить удары глубоко в тылу врага; быстрое развитие промышленного потенциала в США и Европе, а также в Украине как для покрытия военных нужд Украины, так и для пополнения оборонных запасов США и Европы; и принципиальный и реалистичный подход к перспективам переговоров с Россией", - написал Кулеба. 

По словам министра, Россия может пытаться превзойти Украину числом, но правильная стратегия, планирование и адекватная поддержка позволят украинцам нанести эффективные ответные удары.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что каждый доллар помощи Украине приносит понятные дивиденды ее партнерам в плане безопасности. А Украина смогла успешно дать отпор российской агрессии и предотвратить катастрофическую эскалацию в Европе ценой лишь 3% от американского годового военного бюджета.

Добавим, что в этой же статье Кулеба заявлял, что если сейчас "заморозить" боевые действия в Украине, Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе и на страны-члены НАТО.

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