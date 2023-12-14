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Комбінація трьох факторів. Кулеба пояснив, що потрібно для перемоги України у війні

Україна, Четвер 14 грудня 2023 12:20
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Комбінація трьох факторів. Кулеба пояснив, що потрібно для перемоги України у війні Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Для перемоги України у війні з Росією необхідна комбінація трьох факторів - постачання зброї, у тому числі далекобійної, розвиток військово-промислового комплексу, принциповий підхід до теми переговорів із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Foreign Affairs.

"Фактично, наші цілі залишаться досяжними у військовому відношенні доти, доки діятимуть три чинники: адекватна військова допомога, включаючи літаки, безпілотники, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та можливості дальньої дії, які дозволяють нам завдавати ударів глибоко в тилу ворога; швидкий розвиток промислового потенціалу у США та Європі, а також в Україні як для покриття військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи, та принциповий та реалістичний підхід до перспектив переговорів з Росією", - написав Кулеба.

За словами міністра, Росія може намагатися перевершити Україну числом, але правильна стратегія, планування та адекватна підтримка дозволять українцям завдати ефективних ударів у відповідь.

Крім того, Кулеба наголосив, що кожен долар допомоги Україні приносить зрозумілі дивіденди її партнерам щодо безпеки. А Україна змогла успішно дати відсіч російській агресії та запобігти катастрофічній ескалації в Європі ціною лише 3% від американського річного військового бюджету.

Додамо, що в цій ж статті Кулеба заявляв, що якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні, Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни-члени НАТО.

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