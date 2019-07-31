Команды Деревянченко и Альвареса договорились о дате и месте боя

Стороны обязательного претендента на пояс IBF в среднем весе украинца Сергея Деревянченко и чемпиона мира Сауля Альвареса договорились о дате и месте их поединка. Об этом сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер в Twitter.

Поединок может состояться 26 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. При этом отмечаться, что переговоры о бое между боксерами еще продолжаются.

Напомним, что дату промоутерских торгов этого боя переносили четыре раза.

Сергей Деревянченко в апреле победил решением судей немца Джека Кулькая и получил статус обязательного претендента на титул IBF в среднем весе. Кроме этого титула Альварес владеет поясами WBC и WBA.