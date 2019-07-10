IBF назначила промоутерские торги на бой с участием Деревянченко

Фото: Сергей Деревянченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Чемпионом мира в среднем весе отказался от переговоров

Международная боксерская федерация (IBF) назначила торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом и официальным претендентом на титул Сергеем Деревянченко. Об этом сообщает ESPN.

Они состоятся 23 июля в полдень по восточному времени в офисе организации в Спрингфилде, штат Нью-Джерси, США.

IBF вынес решение после получения уведомления от команды Деревянченко о том, что он больше не хочет участвовать в переговорах, которые так и не начались. Команды должны были договорится за 30 дней, начиная с 15 мая.

Если Альварес проигнорирует и такой вариант развития событий, то он будет лишен титула. Поединок за вакантный пояс украинец может провести против Геннадия Головкина.

При этом казахстанца лишили пояса IBF в прошлом году из-за отказа от боя с Деревянченко.