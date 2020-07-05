Командующий ВМС рассказал, когда армия получит на вооружение "Нептуны"

Фото: испытания комплекса "Нептун" (armyinform)

ВМС Украины должны получить три дивизиона береговых ракетных комплексов

Береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун" может стать на вооружение Военно-морских сил Украины уже в 2021 году. Всего ВМС должны получить три дивизиона береговых ракетных комплексов.

Об этом заявил командующий ВМС Олег Неижпапа в интервью Радио Свобода.

По его словам, главная задача сейчас - получить "Нептуны" и как можно скорее и грамотно их применять.

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективное. По вопросу "когда?", думаю, в следующем году.", - сообщил Неижпапа.

Командующий отметил, что ВМС Украины должны получить три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два из них будут размещены на Черном море, еще один - на Азовском.

Отметим, РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Напомним, 17 июня в Одесской области успешно прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".

Также РБК-Украина писало, что во время испытаний в апреле ракеты "Нептун" успешно поразили наводные цели на расстоянии в 100 км.

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Автор: Надежда Собенко