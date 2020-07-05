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Командувач ВМС розповів, коли армія отримає на озброєння "Нептун"

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 00:36
Командувач ВМС розповів, коли армія отримає на озброєння "Нептун"
Фото: випробування комплексу "Нептун" (armyinform)

ВМС України повинні отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів

Береговий мобільний ракетний комплекс "Нептун" може стати на озброєння Військово-морських сил України вже в 2021 році. Всього ВМС повинні отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів.

Про це заявив командувач ВМС Олег Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, головне завдання зараз - отримати "Нептун" і як можна швидше і грамотно їх застосовувати.

"Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню декількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна. Щодо питання "коли?", думаю, в наступному році.", - повідомив Неїжпапа.

Командувач зазначив, що ВМС України повинні отримати три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два з них будуть розміщені на Чорному морі, ще один - на Азовському.

Зазначимо, РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Він призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активній вогневій і радіоелектронній протидії.

Нагадаємо, 17 червня в Одеській області успішно пройшли випробування ракетного комплексу "Нептун".

Також РБК-Україна писало, що під час випробувань у квітні ракети "Нептун" успішно вразили наводні цілі на відстані до 100 км.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Збройні сили Україниракетавмс Украины
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