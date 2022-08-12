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Командующий Сухопутных войск опроверг "успехи" оккупантов на востоке

Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский находясь на восточных позициях заявил, что враг не имеет никакого успеха в продвижении по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

Сырский заявил, что борьба на передовой изнурительная и жестокая и требует невероятных физических и моральных усилий. Поэтому он призвал критически относиться к поспешным заявлениям врага относительно его возможного успеха.

"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и якобы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - заявил Сырский.

В последние дни представители российских оккупантов регулярно сообщали, что им удалось захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области. Фактически эти заявления оказались фейком, поскольку ВСУ успешно держит оборону этих населенных пунктов.

Напомним, что ранее генерал-полковник Александр Сырский запретил безразрешительный вывоз отдельных видов транспорта из Донецкой области.

Алексей Арестович заявил, что русская армия не способна захватить Северск и Бахмут.

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