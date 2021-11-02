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Командующий ОС объяснил, почему военные на Донбассе отвечают не на все обстрелы боевиков

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 17:39
Командующий ОС объяснил, почему военные на Донбассе отвечают не на все обстрелы боевиков Фото: командующий Объединенными силами Александр Павлюк (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Командующий Объединенными силами (ОС), генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, почему военные на Донбассе отвечают не на все обстрелы боевиков. По его словам, украинские военнослужащие действуют хладнокровно и никогда не поддаются панике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ОС.

"Почему ответа меньше (на обстрелы боевиков - ред.)? Потому что очень много идет выстрелов просто в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять", - сказал Павлюк.

По его словам, украинские военные на такие обстрелы не реагируют и спокойно к ним относятся. При этом командиры на местах холодно оценивают ситуацию и отвечают только для того, чтобы нивелировать угрозу.

"Нет угрозы - нет целесообразности тратить боеприпасы. Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ, чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов", - уточнил командующий.

Он добавил, что командиры на Донбассе контролируют ситуацию и понимают, какие обстрелы боевиков несут угрозу, а какие нет, и как на них следует реагировать.

"Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально когда это нужно", - сказал Павлюк.

Напомним, с начала 2 ноября боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС. От огня противника погиб украинский военный.

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