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Командувач ОС пояснив, чому військові на Донбасі відповідають не на всі обстріли бойовиків

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 17:39
Командувач ОС пояснив, чому військові на Донбасі відповідають не на всі обстріли бойовиків Фото: командувач Об'єднаними силами Олександр Павлюк (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Командувач Об'єднаними силами (ОС), генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, чому військові на Донбасі відповідають не на всі обстріли бойовиків. За його словами, українські військовослужбовці діють холоднокровно і ніколи не піддаються паніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ОС.

"Чому відповіді менше (на обстріли бойовиків - ред.)? Тому що дуже багато йде пострілів просто в нікуди. Тобто стріляють, щоб стріляти", - сказав Павлюк.

За його словами, українські військові на такі обстріли не реагують і спокійно до них ставляться. При цьому командири на місцях холодно оцінюють ситуацію і відповідають тільки для того, щоб нівелювати загрозу.

"Немає загрози - немає доцільності витрачати боєприпаси. Також багато ситуацій, коли ворог спеціально провокуючим вогнем хоче змусити нас стріляти у відповідь, щоб підставити наших військових під вогонь своїх снайперів", - уточнив командувач.

Він додав, що командири на Донбасі контролюють ситуацію і розуміють, які обстріли бойовиків несуть загрозу, а які ні, і як на них слід реагувати.

"Це повністю професіоналізм наших військових, які вже спокійно, холоднокровно реагують на кожен обстріл, ніколи не піддаються паніці і відповідають реально коли це потрібно", - сказав Павлюк.

Нагадаємо, з початку 2 листопада бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС. Від вогню противника загинув український військовий.

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