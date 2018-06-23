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Командующий Нацгвардии обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

НовостиПолитика    23.06.2018 - 04:45
Фото: Юрий Аллеров и Курт Волкер (ngu.gov.ua)
Фото: Юрий Аллеров и Курт Волкер (ngu.gov.ua)

Украинская делегация прибыла в Вашингтон

Командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров обсудил ситуацию на Донбассе со специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-центр НГУ.

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон Аллеров и Волкер рассматривали возможности сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - говорится в отчете НГУ Украины.

Напомним, согласно заявлению советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в Украине около 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.

В Украине существуют всего около 17 тысяч мостов.

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Теги публикации: Курт Волкер, Нацгвардия, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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