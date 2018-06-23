Командующий Нацгвардии обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Украинская делегация прибыла в Вашингтон
Командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров обсудил ситуацию на Донбассе со специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-центр НГУ.
Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон Аллеров и Волкер рассматривали возможности сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.
"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - говорится в отчете НГУ Украины.
Напомним, согласно заявлению советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в Украине около 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.
В Украине существуют всего около 17 тысяч мостов.