Командующий Нацгвардии обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Украинская делегация прибыла в Вашингтон

Командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров обсудил ситуацию на Донбассе со специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-центр НГУ.

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон Аллеров и Волкер рассматривали возможности сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - говорится в отчете НГУ Украины.

Напомним, согласно заявлению советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в Украине около 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.

В Украине существуют всего около 17 тысяч мостов.