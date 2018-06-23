Командувач Нацгвардії обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Українська делегація прибула до Вашингтона

Командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров обговорив ситуацію на Донбасі зі спеціальним представником США на переговорах з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє прес-центр НГУ.

Під час офіційного візиту делегації України до Вашингтона Аллеров і Волкер розглядали можливість співпраці Національної гвардії України з Національною гвардією Каліфорнії.

"Сторони обговорили ситуацію на сході України, роль та особливості завдань Національної гвардії в межах Операції об'єднаних сил, взаємодію зі Збройними силами під час виконання завдань. Поспілкувалися про практику інтеграції добровольчих батальйонів до складу Нацгвардії", - йдеться у звіті НГУ України.

Нагадаємо, згідно з заявою радника голови "Укравтодору" Олександра Кави, в Україні близько 9 тисяч мостiв знаходяться в аварійному стані.

В Україні існують лише близько 17 тисяч мостів.