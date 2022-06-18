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Командующего ВДВ России отстранили из-за массовых потерь десантников под Киевом, - ISW

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Москва, Суббота 18 июня 2022 07:55
Командующего ВДВ России отстранили из-за массовых потерь десантников под Киевом, - ISW Командующего ВДВ России отстранили из-за массовых потерь десантников (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Андрей Сердюков был отстранен от своей должности за неоправданно высокие потери среди десантников при наступлении на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года он также курировал контингент ОДКБ, введенный в Казахстан.

На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ в первые недели после широкомасштабного вторжения на киевском направлении. Заменить Сердюкова должен начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский, уроженец Донецкой области.

Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти 1 500 танков, более 3 500 боевых машин и более 700 единиц артиллерии.

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