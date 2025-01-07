Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: російський полковник отримав підозру

Як з'ясували правоохоронці, фігурант перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії.

За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Фото: російський полковник, який командував ракетним ударом по Кривому Рогу, отримав підозру (t.me/SBUkr)