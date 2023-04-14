"Командував" артобстрілом позицій ЗСУ на камеру: депутат Держдуми РФ отримав підозру

Зазначається, що депутат входить до складу прокремлівської фракції "Єдиної Росії" і з початку повномасштабної війни публічно підтримав загарбників.

Після 24 лютого 2022 року він незаконно перетнув держкордон та "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Під час поїздки Водолацький організував роздачу місцевим колаборантам партквитків "єдиноросів" та закликав "депутатів ЛНР" уніфікувати "законодавство"за російським зразком.

Він також відвідав місця базування росіян на східному фронті. Там він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони.

До того ж, депутат регулярно організовує "добровільний" збір матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Окрім цього, Водалицького призначили куратором так званих "гуманітарних центрів Єдиної Росії" у захоплених районах Луганської області. Головне призначення цих ворожих осередків - розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям "гумдопомоги".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Водалицькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: