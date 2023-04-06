Командуванню байдуже. Окупант скиглить через відсутність спорядження й постійні удари ЗСУ

В новому перехопленні розвідки, російський окупант жаліється на відсутність спорядження й постійні обстріли зі сторони наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як відзначив росіянин, командуванню байдуже на особисте забезпечення військових. За його словами у нього відсутні броня, каска, а усе, що є - усе пробите. "Я кажу, це найгірше, тому що нічого не зробиш, сидиш, очікуєш, прилетить, чи не прилетить", - жаліється росіянин. У відео присутня ненормативна лексика