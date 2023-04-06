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Командуванню байдуже. Окупант скиглить через відсутність спорядження й постійні удари ЗСУ

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В новому перехопленні розвідки, російський окупант жаліється на відсутність спорядження й постійні обстріли зі сторони наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як відзначив росіянин, командуванню байдуже на особисте забезпечення військових. За його словами у нього відсутні броня, каска, а усе, що є - усе пробите.

"Я кажу, це найгірше, тому що нічого не зробиш, сидиш, очікуєш, прилетить, чи не прилетить", - жаліється росіянин.

У відео присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в попередньому перехоплені ГУР, росіянин розповів про шалені втрати в підрозділі й невідповідність реальної ситуації з тим, що розповідають пропагандистські ЗМІ Росії.

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