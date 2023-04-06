Командованию безразлично. Оккупант скулит из-за отсутствия снаряжения и постоянных ударов ВСУ

В новом перехвате разведки российский оккупант жалуется на отсутствие снаряжения и постоянные обстрелы со стороны наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как отметил россиянин, командованию безразлично личное обеспечение военных. По его словам, у него отсутствуют броня, каска, а все, что есть - все пробито. "Я говорю, это хуже всего, потому что ничего не сделаешь, сидишь, ожидаешь, прилетит или не прилетит", - жалуется россиянин. В видео присутствует ненормативная лексика