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Командувачі ВМС України та США обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні

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Четвер 27 квітня 2023 19:50
Командувачі ВМС України та США обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні Фото: командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 27 квітня, командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем 6 флоту ВМС США Томасом Іші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Командувач національного флоту поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні спричинену злочинними діями Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів та підготовка особового складу українських ВМС. Також значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки.

По завершенню онлайн зустрічі командувач ВМС України висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ВМС України показали, як проходять навчання щодо підвищення майстерності морські піхотинці під керівництвом інструкторів.

Також раніше ми писали, що жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку через погіршення погоди.

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