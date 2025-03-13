Командувача ОК "Північ" звільнили: чи пов'язано це з подіями в Курській області

Звільнення Красильникова

Нагадаємо, ще вчора, 12 березня, Дмитро Красильников у коментарі "Суспільне" розповів про те, що його звільнили з посади командувача Оперативного командування "Північ".

Він уточнив, що причина звільнення йому невідома. При цьому генерал-майора перевели в батальйон резерву.

За словами Красильникова, замість нього командувачем ОК "Північ" призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який обіймав посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ.

До слова, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Він обіймав таку посаду 8 місяців.

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